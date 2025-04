Incidente tra auto e bicicletta. Ferita una pensionata di 80 anni

Una pensionata ottantenne è rimasta ferita, per fortuna in modo non grave, in un incidente accaduto ieri mattina in via Sacco e Vanzetti a Guastalla, nei pressi delle scuole superiori di Pieve. Per cause al vaglio della polizia locale, si è verificato l’urto tra un’autovettura e la bicicletta della pensionata, che abita in zona. La limitata velocità dei veicoli ha evitato conseguenze peggiori, in particolare per la ciclista, rovinata sull’asfalto. È stata raggiunta sul posto dall’ambulanza della Croce rossa, arrivata dalla vicina sede, per poi essere accompagnata al pronto soccorso ospedaliero. Illesa la persona che era alla guida dell’autovettura.

Intanto, sembrano in miglioramento le condizioni del 42enne abitante a Gualtieri rimasto seriamente ferito l’altra sera in uno scontro tra un’auto e una bici, sulla circonvallazione guastallese, all’altezza dell’incrocio – regolato da semaforo – che porta al piazzale della stazione ferroviaria. Il ciclista ha sbattuto con violenza contro il parabrezza dell’auto prima di essere sbalzato sull’asfalto. Non risulta essere in pericolo di vita.