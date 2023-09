Incidente tra auto e moto a Scandiano: 58enne finisce al Santa Maria Nuova

Erano passate da poco le cinque del pomeriggio quando ieri, in zona Pedemontana, un motociclista è rovinato sull’asfalto. L’esatta dinamica dell’incidente, che ha coinvolto anche un’auto, è al vaglio della polizia locale Tresinaro-Secchia, intervenuta anche per gestire il traffico già particolarmente intenso a quell’ora. Stando ai primi rilievi, non è chiaro se la moto Yamaha del 58enne, residente a Sassuolo, si sia fisicamente scontrata con la Golf, guidata da un 29enne residente a Scandiano, o se si sia trattato di una manovra sbagliata. Il conducente dell’auto è rimasto illeso, mentre il centauro è stato soccorso sul posto e portato all’ospedale di Reggio in condizioni gravi.