Incidente tra auto: muore a 86 anni

Non ce l’ha fatta Stella Pignotti, la pensionata di 87 anni che otto giorni fa era rimasta ferita in un incidente fra due auto in via Trieste a Reggiolo. Dopo un primo ricovero all’ospedale Maggiore di Parma, la donna era stata trasferita nella rianimazione dell’ospedale civile di Guastalla, dove ieri si è verificato il decesso. I funerali non sono ancora stati fissati: la magistratura ha già concesso il nulla osta, ma potrebbero essere necessari possibili verifiche da parte dell’autorità sanitaria.

La pensionata, che abitava in via Viazzana a Reggiolo, era apparsa da subito in condizioni molto gravi, in particolare a causa di un trauma cranico riportato nell’incidente, accaduto nella tarda mattinata del 15 febbraio alle porte del centro storico reggiolese.

La donna era in auto con il figlio. Per cause al vaglio della polizia stradale di Guastalla, si era verificato uno scontro tra una Fiat Punto e un’Audi. Ad avere la peggio era stata la pensionata, mentre il figlio ha riportato traumi non gravi, medicati all’ospedale di Guastalla. Il conducente dell’Audi, invece, era rimasto fisicamente illeso. Dopo aver stabilizzato le sue condizioni, la pensionata è stata trasferita in elicottero al Maggiore di Parma e ricoverata in rianimazione, in prognosi riservata. Poi il trasferimento a Guastalla. Sul posto erano intervenuti la Croce rossa di Reggiolo e l’automedica della Bassa. La polizia stradale ha effettuato i rilievi tecnici, con la polizia locale a deviare il traffico su percorsi alternativi.

Antonio Lecci