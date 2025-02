Incidente tra auto, paura per un bimbo

Quattro persone coinvolte, l’altra sera in via Ville a San Girolamo di Guastalla, in un incidente fra due auto. Tra i coinvolti anche una famiglia residente a Reggiolo, con un bimbo di soli due anni di età. Sul posto sono subito intervenute le ambulanze della Croce rossa di Guastalla e di Reggiolo per poter garantire un primo soccorso a tutte le persone coinvolte. Per fortuna non si registrano conseguenze di rilievo. Il bimbo, è apparso fisicamente illeso, ma inizialmente non è mancata la preoccupazione, soprattutto da parte dei genitori del piccolo.