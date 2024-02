Incidente tra bici e camion: quarantunenne in Rianimazione

È stato ricoverato nel reparto di rianimazione, al Santa Maria Nuova di Reggio, il ciclista di origine straniera, di 41 anni, rimasto ferito l’altra sera in un incidente a Bettolino, tra Novellara e Reggiolo, che ha coinvolto una bici e un camion, a un incrocio sulla Provinciale 5, in quel momento molto trafficata. Sul posto sono intervenuti d’urgenza il personale dell’ambulanza della Croce rossa di Novellara e dell’automedica della Bassa, per poi trasferire il ciclista all’arcispedale cittadino. Ha riportato vari traumi, giudicati piuttosto seri, tanto da essere ricoverato in rianimazione. Ma non sembra essere in pericolo di vita, con una prima prognosi di guarigione di una quarantina di giorni. È rimasto illeso il conducente del mezzo pesante. I rilievi tecnici sono stati eseguiti dagli agenti del reparto infortunistica della polizia locale della Bassa reggiana.