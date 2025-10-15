Incidente tra tre veicoli. Ferito grave in ospedale

Tre persone ferite, una delle quali in condizioni piuttosto gravi, verso le 8 di ieri mattina in un incidente che ha coinvolto tre veicoli, sull’ex Statale 358 a Cadelbosco Sopra, nel tratto denominato via Fratelli Cervi. Per cause al vaglio della polizia stradale del distaccamento di Guastalla, si è verificato lo scontro tra una Fiat Punto e una Isuzu, coinvolgendo poi una seconda Fiat Punto. Ad avere la peggio è stato un uomo di origine straniera, E.B., 45 anni, residente a Reggio: dopo le prime cure è stato caricato a bordo dell’elisoccorso del 118 e trasferito all’ospedale Maggiore di Parma, dove sono stati completati gli accertamenti clinici. Meno serie risultano le ferite riportate da un uomo di 35 anni, A.M., residente a Roma, e da una pensionata di 84 anni, T.T., abitante a Cadelbosco Sopra. Dopo le prime cure, entrambi sono stati portati in ambulanza al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio. Nessuno dei feriti pare essere in pericolo di vita. Evidenti, invece, i disagi al traffico, con la chiusura del tratto di strada interessato dallo schianto, in orario di punta. Sono intervenuti le ambulanze della Pubblica assistenza locale, della Croce rossa di Bagnolo e il personale dell’automedica di Reggio. A loro si è aggiunto pure l’elisoccorso di Parma atterrato nei pressi del luogo dello schianto, oltre ai vigili del fuoco per liberare uno dei feriti dall’abitacolo e mettere le vetture in sicurezza. Uno dei veicoli è finito fuori strada. Per i rilievi tecnici sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Guastalla.

Antonio Lecci