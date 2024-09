Incidente sulla via Emilia, muore a 22 anni il reggiano Riccardo Fanti. Tornava a casa da una festa

Reggio Emilia, 25 agosto 2024 – Ha perso il controllo dell’auto che ha cominciato a sbandare con una carambola impazzita terminata tragicamente contro un semaforo. In un lampo, all’alba, è morto così il ventiduenne Riccardo Fanti, giovane reggiano di Gattatico.

Il terribile incidente è avvenuto alle prime luci del mattino sulla via Emilia, a San Prospero di Parma, di fianco al parco intitolato al piccolo Tommaso Onofri.

Riccardo stava tornando a casa sua, a Ponte Enza, dopo aver partecipato ad una festa di paese a Noceto, con la sua compagnia di amici parmensi. Una serata estiva spensierata come tante, fatta di musica, buon cibo, divertimento e chiacchiere, come ogni ragazzo della sua età. Poi il destino che non ti aspetti. Mentre percorreva la Statale in direzione Sant’Ilario a bordo della sua auto di grossa cilindrata – stando alle prime ricostruzioni della dinamica della polizia stradale di Parma – Riccardo è finito a forte velocità sul marciapiede e poi si è schiantato contro un semaforo, senza coinvolgere altri veicoli. Il 22enne sarebbe morto sul colpo. Per lui non c’è stato nulla da fare. I soccorsi mobilitati immediatamente dai passanti sono stati vani e per il medico di turno è stato solo possibile constatare il decesso. Il veicolo è andato distrutto, sulla strada migliaia di detriti e pezzi – anche dello stesso palo semaforico caduto a terra – hanno invaso le carreggiate: è stato necessario chiudere il tratto della via Emilia per diverse ore al fine di consentire la pulizia e soprattutto i rilievi delle forze dell’ordine.

La notizia della morte corre veloce lungo la val d’Enza e getta nell’atroce dolore una famiglia intera, i parenti, gli amici e tutto il paese che ora si stringe attorno ai Fanti. “Una famiglia buona come il pane”, racconta chi li conosce bene come il vicesindaco di Gattatico, Gianni Maiola. La storica famiglia di Ponte Enza è molto conosciuta. Papà “Eddy” – com’è chiamato da tutti – fa l’escavatorista, ma è noto anche per aver gestito per anni il vecchio circolo Arci del paese. Mamma Angela lavora come segretaria alla A&G, azienda di impianti elettrici, anch’essa molto attiva nel volontariato locale.

Riccardo aveva studiato all’Iti e lavorava come tecnico specializzato alla Ram Service a Parma assieme all’adorato fratello maggiore Filippo di 30 anni. “Riky”, come lo chiamavano gli amici, giocava a calcio nel Gattatico, in categoria prima della pandemia, ora invece negli Amatori, essendo costretto per motivi di lavoro a limitare il proprio impegno. Ieri in tanti sono andati a fare visita ai genitori per dare loro un abbraccio di conforto, testimoniando la vicinanza e l’unità del paese. Ancora da fissare i funerali.