Incidenti a catena, diversi feriti in ospedale

Diversi incidenti si sono verificati sulle strade della Bassa. L’altra sera i soccorsi sono intervenuti all’imbocco di viale Po, nei pressi della rotonda in centro a Guastalla (nella foto), dove era stato segnalato un uomo riverso a terra e ferito. Il personale dell’ambulanza della Croce rossa ha trovato sul posto M.B., 67 anni, medicato e poi trasportato al vicino pronto soccorso ospedaliero per completare gli accertamenti sanitari. Non risulta essere in pericolo di vita. Inizialmente si era ipotizzato un urto accidentale con una vettura in transito alla base della caduta del pedone sull’asfalto. Poi è emerso che non ci sarebbero stati urti con veicoli. Dopo le prime cure è stato comunque accompagnato in ospedale. Altro intervento di soccorso, sempre l’altra sera, in via Ronchi San Prospero a Correggio, sempre per un incidente. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce rossa locale per portare una persona in ospedale, in condizioni che non risultano gravi. Altro incidente, ieri mattina presto, sull’ex Statale 358 tra Castelnovo Sotto e Cadelbosco Sopra, con una donna quarantenne lievemente ferita dopo una sbandata in auto mentre si stava recando al lavoro a Reggio.