incidenti a raffica

Due incidenti avvenuti in poche ore, martedì sulla strada che collega Reggiolo a Gonzaga, al confine fra le province di Reggio e Mantova. All’incrocio tra via Pascoletto e via Ronchi, dove dopo una lunga attesa sembra essere ormai in arrivo la prevista l’installazione di un velox fisso per il controllo della velocità. Si sono scontrati una Citroen C3 e una Dacia Duster con due persone ferite in modo non grave. E poco dopo soccorsi e forze dell’ordine ancora in azione per uno schianto tra una Fiat Panda e una Fiat Punto, con un automobilista portato in ospedale per le medicazioni.