Incidenti a raffica sulle strade: ciclista ferito portato in ospedale

Diversi incidenti si sono verificati sulle strade della Bassa. A Correggio, in via Timolini, l’altra sera si è verificato uno scontro tra auto e bici, con il ciclista ferito. Inizialmente la situazione sembrava critica, poi per fortuna i primi accertamenti hanno escluso complicazioni. Il ciclista è stato comunque raggiunto dall’ambulanza e portato in ospedale per le medicazioni. Sempre l’altra sera si è verificato uno scontro fra tre auto in San Rocco a San Martino in Rio, con un’auto che ha urtato un veicolo in fase di uscita da un parcheggio, andato poi a scontarsi con una vettura in sosta. Non si registrano conseguenze fisiche alle persone coinvolte. Rilievi eseguiti dalla polizia locale. Sbandata in auto ieri notte in via Falcone a San Martino in Rio, con un palo della segnaletica abbattuto. Lo stesso è accaduto in via Fosdondo a Correggio, dove però l’auto – con il conducente che si è allontanato senza lasciare indicazioni – ha urtato un palo della linea elettrica, tranciando un cavo. Sono dovuti intervenire i tecnici Enel, oltre alla polizia locale. Inoltre, in corso Repubblica a Rolo, ieri mattina un’auto in fase di manovra ha urtato un’altra vettura, danneggiandola, con il conducente che si è poi allontanato. Ma un testimone ha segnato il numero di targa, già fornito alla polizia locale per le indagini.