Incidenti a raffica sulle strade della Bassa

Diversi incidenti ieri sulle strade della Bassa.

· A Correggio, in via Circondaria, un ciclista è rimasto ferito dopo l’urto tra la sua bici e un’auto. Sono intervenuti gli operatori dell’ambulanza della Croce rossa per i primi soccorsi. Non risulta in pericolo di vita. Rilievi della polizia locale.

· Sempre ieri mattina un altro incidente si è verificato a Novellara, in via Cavour, con un pensionato di 77 anni urtato da un furgone mentre stava attraversando la strada, all’altezza delle strisce pedonali. A bordo del furgone, un Iveco Daily, si trovava un giovane di 27 anni residente nella Bassa Mantovana, rimasto illeso. Sono intervenuti i carabinieri di Novellara per i rilievi di legge.

· A Correggio è intervenuta la polizia locale per uno scontro tra due auto avvenuto in piazzale 2 Agosto, per fortuna senza conseguenze di rilievo per le persone coinvolte.

· L’altra sera soccorsi a Ponte Vettigano di Campagnola per un ciclista di 38 anni ferito dopo lo scontro tra la sua bici e un’auto condotta da una donna di 44 anni, residente a Fabbrico. In ambulanza il ciclista è stato trasportato al pronto soccorso per medicare traumi di media gravità. Rilievi dei carabinieri.