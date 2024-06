Incidenti a raffica sulle strade della Bassa, diversi feriti in ospedale

Diversi incidenti nella Bassa. Soccorsi l’altro pomeriggio in via per Reggio, a Correggio, per un tamponamento fra due camion e un’auto. Tre le persone in ospedale con traumi non gravi. Rilievi della polizia locale. Ieri alle 12.15 sulla Cispadana a Guastalla una Lancia Y ha sbandato (foto), finendo fuori strada: ferita in modo non grave una donna di 50 anni, residente a Novellara, soccorsa da ambulanza, autoinfermieristica e vigili del fuoco. È stata portata al pronto soccorso guastallese. Rilievi della polizia locale. Nelle prime ore di ieri sull’ex Ss 63 a Cadelbosco un 40enne è rimasto ferito in una sbandata in moto. Soccorsi poche ore prima pure a Sorbolo di Brescello.