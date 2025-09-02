Incidenti a Reggiolo e Novellara, in sei in ospedale

Reggiolo (Reggio Emilia), 2 settembre 2025 – Due giovani feriti, in serata, in uno schianto fra auto avvenuto in via Colombo, all’altezza della zona industriale Ranaro, a Villanova di Reggiolo. Per cause al vaglio del carabinieri, si sono scontrate due vetture condotte da due ventenni. Completamente distrutta la parte anteriore di una delle auto, mentre l’altra si è ribaltata sulla carreggiata. Sono arrivati i soccorsi con ambulanze, automedica, vigili del fuoco, carabinieri.

I due feriti, dopo le prime cure, sono stati trasportati al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio. Hanno riportato traumi piuttosto seri, ma non sembrano essere in pericolo di vita. Disagi al traffico, in particolare durante le fasi del soccorso, con il tratto di strada interessato dall’incidente che è stato chiuso in entrambi i sensi di marcia.

Poche ore prima altro incidente, tra due furgoni, con quattro feriti portati all’ospedale di Guastalla, in seguito a uno schianto avvenuto alle porte di Novellara, anche in questo caso in via Colombo, all’incrocio con via Ferrari. Feriti tre uomini e una donna, di origine straniera. Nessuno risulta in pericolo di vita. Rilievi della polizia stradale di Guastalla.