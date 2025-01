Incidenti a Sant'Ilario e Quattro Castella, tre donne ferite

Sant’Ilario d’Enza (Reggio Emilia), 25 gennai 2025 – Soccorsi mobilitati ieri sera verso le 20 a Sant’Ilario, tra via Roma e via Fornace Balestrocchi, per un incidente stradale in cui è rimasta gravemente ferita una donna di 71 anni. Si tratta di una cittadina di origine peruviana, residente a Quattro Castella, che stava attraversando via Roma quando è stata investita da un’auto in transito, una Citroen C3 condotta da una 65enne di origine dominicana, abitante a Sant’Ilario. Sul posto ambulanza e automedica per trasportare la 71enne all’ospedale Maggiore di Parma, in condizioni giudicate piuttosto serie. Sul posto anche i carabinieri di Bibbiano per effettuare i rilievi tecnici sulla dinamica dell’incidente. E alle 22 altro incidente, stavolta in via Prampolini a Quattro Castella, con uno scontro tra una Fiat Punto e una Toyota Yaris, condotte da una donna di 32 anni di Mirandola (Modena) e da una sessantenne residente a Reggio Emilia. Entrambe le conducenti sono state portate in ambulanza al Santa Maria Nuova di Reggio con traumi di media gravità. Rilievi dei carabinieri di Casalgrande.