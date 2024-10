Incidenti a Sesso e Pieve. Cinque feriti, due gravi

Due incidenti, uno a Sesso e l’altro a Pieve, sono avvenuti rispettivamente venerdì sera e ieri mattina. Cinque i feriti, di cui due gravi che al momento sono in prognosi riservata al Santa Maria Nuova di Reggio.

Il primo schianto si è verificato attorno alle 23.30 venerdì sera, nel sottopasso dell’Ausotrada del Sole in via dei Gonzaga, a Villa Sesso. Una Fiat Punto e una Citroen 3 stavano procedendo in direzione Sesso, mentre una Fiat Panda procedeva nel senso opposto di marcia. D’un tratto, per cause ancora in via di accertamento, la Punto ha perso il controllo finendo in uno scontro frontale con la Panda. Nella collisione la Panda si è poi scontrata con la Citroen 3.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Rossa, i vigili del fuoco di Reggio e la polizia locale. Il ferito più grave è un uomo di 36enne che si trovava al volante della Panda. È stato trasportato d’urgenza al Santa Maria Nuova, nel pomeriggio di ieri risultava ancora in prognosi riservata e, per fortuna, non in pericolo di vita. Prognosi riservata anche per la 35enne che guidava la Punto, la donna dovrebbe però essere già stata dimessa. Più lievi le ferite riportate dalle due ragazze giovani che si trovavano a bordo della Citroen 3.

Ieri mattina presto invece un altro incidente è avvenuto a danno di una 46enne. La donna si trovava in bicicletta su via Fratelli Cervi quando si è scontrata con un’auto intorno alle 6.45. Anche in questo caso l’esatta dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti: pare che nell’impatto sia rimasta coinvolta una seconda auto. La polizia locale è intervenuta per i rilievi e la donna è stata portata d’urgenza all’ospedale dagli operatori del pronto soccorso. L’azienda Usl riferisce che le sue condizioni sono gravi, la prognosi è riservata.

g.ben.