Incidenti causa nebbia . Tre giovani in ospedale

Tre giovani in ospedale, con traumi vari, in seguito a incidenti favoriti dalla nebbia. Si sono verificati nelle prime ore di ieri nella Bassa. Il primo è accaduto in via Ville, alla periferia di Guastalla, non distante dalla Cispadana. Due ventenni, di origine straniera, sono finiti fuori strada mentre su una Renault Clio stavano percorrendo la strada fra San Girolamo e San Martino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento per consentire il recupero dei due giovani dall’abitacolo, in piena sicurezza. Sono stati affidati alle cure del personale dell’ambulanza della Croce rossa locale e dell’autoinfermieristica. Sono stati poi medicati al pronto soccorso di zona. Rilievi dei carabinieri del Radiomobile.

Verso le sei a Cadelbosco Sotto, in via Cantone Melli, in località Quarti, un’autovettura Fiat 500 si è ribaltata nel fossato all’uscita di una curva, fermandosi su un fianco. Sono stati i vigili del fuoco di Reggio a liberare la giovane calabrese di 23 anni, poi accompagnata al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio dalla Pubblica assistenza locale. Ha riportato traumi vari, ma non risulta in pericolo di vita.

Antonio Lecci