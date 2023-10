Incidenti e via Emilia intasata: un piano per evitarlo a Val d'Enza

Si chiama "Smart road" il progetto finalizzato a togliere traffico dalle principali arterie della Val d’Enza nel caso di eventi che mandano in tilt la viabilità: dagli incidenti sulla via Emilia o sull’Autostrada, alla manutenzione straordinaria. Negli ultimi 10 anni, secondo i report di Autostrade per l’Italia, il casello A1 "Terre di Canossa - Campegine" a causa di incidenti è stato chiuso ben 55 volte sia come tratto che come uscitaentrata. Il progetto prevede l’installazione di pannelli a messaggio variabile (Pmv) da posizionare all’esterno del casello in punti strategici. "Smart road" è stato approvato dalla giunta dell’Unione Comuni che inoltrerà alla Regione una richiesta di contributo nell’ambito dei sostegni che vengono erogati per il miglioramento delle attività di polizia locale. I costi stimati ammontano a 58mila euro, su cui si chiede un finanziamento del 90% (49mila 550 euro); i sindaci comunque si riservano di valutarne la realizzazione anche in caso il finanziamento non venga assegnato. I Pmv serviranno per indirizzare i veicoli diretti verso Parma e Reggio in uscita dalla A1 lungo strade alternative alla via Emilia, "già interessata da un elevato volume di traffico, in caso di eventi quali uscita obbligatoria dalla A1; incidenti lungo il tratto autostradale a monte e a valle del casello; incidenti lungo la Ss9; interventi di manutenzione straordinaria". Il casello A1 ha 3 entrate e 7 uscite (anche per mezzi eccezionali) e garantisce di poter usare l’A1 senza doversi recare a Parma o a Reggio e aumenta la sicurezza, grazie alla possibilità di fare defluire il traffico dal casello in caso di emergenza. Ma questa opportunità spesso si trasforma in un incubo per chi percorre la Via Emilia.