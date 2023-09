Incidenti in Via Campagnola a Correggio: Auto Sbanda, Già 3 Incidenti

Ennesima sbandata in auto in via Campagnola a Correggio. È praticamente il terzo episodio in pochi giorni in quel tratto di strada, che collega Correggio a Rio Saliceto. Da tempo quella carreggiata è teatro di incidenti, talvolta anche gravi. Sono stati effettuati lavori per migliorare la sicurezza, ma nonostante questo l’elenco di schianti continua ad aumentare.

L’altra notte un’autovettura ha sbandato, finendo fuori strada e danneggiando una recinzione privata. Poi il conducente è riuscito ad allontanarsi e solo il mattino dopo ci si è accorti di quanto accaduto.

Altri due simili incidenti sono accaduti anche nei giorni scorsi: in un caso sono dovuti intervenire anche i soccorsi sanitari per portare un automobilista in ospedale, per fortuna in condizioni non gravi.