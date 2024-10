Incidenti nella Bassa, con la Panda sbanda e finisce in un campo

Diversi incidenti ieri nella Bassa. A Rio Saliceto, in via Ca’ de Frati, nella primissima mattinata un’auto ha sbandato, finendo in un campo dopo aver superato il fossato laterale. A bordo della vettura, una Fiat Panda, si trovava 40enne che stava rientrando a casa. Non si esclude un colpo di sonno alla base della sbandata, che per fortuna non ha provocato conseguenze di rilievo alla conducente. E nel pomeriggio si è dovuto chiudere temporaneamente al transito un tratto di via per Cadelbosco a Brescello per recuperare un camion uscito di strada (foto), pare senza traumi per il conducente. Sul posto gli agenti di polizia locale.