Incidenti nella Bassa, due feriti a Campagnola e Castelnovo Sotto

Campagnola (Reggio Emilia), 2 agosto 2023 - Doppio incidente nella Bassa Reggiana. Stamattina verso le sette i soccorsi sanitari sono intervenuti in via Cesis a Campagnola, sulla strada per Correggio, dove si sono scontrati una Fiat Punto e un autocarro casssonato. I conducenti non hanno riportato lesioni, mentre il passeggero dell’autocarro è stato portato in ambulanza al pronto soccorso di Guastalla. Illeso il ventenne a bordo dell’auto e il 53enne che era al volante dell’Iveco. Rilievi eseguiti dai carabinieri di Fabbrico. Ieri sera schianto fra due auto in via Case Melli a Castelnovo Sotto. Illeso un 32enne alla guida di una Multipla, mentre in ospedale a Reggio è stato portato un 23enne, ferito in modo non grave. Sul posto i carabinieri di Poviglio e del nucleo radiomobile di Guastalla per i rilievi e per regolare il traffico e cercare di limitare i disagi provocati dall'incidente alla viabilità.