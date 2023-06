Incidenti notturni a Luzzara e Reggio Emilia, quattro feriti

Reggio Emilia, 2 giugno 2023 - Almeno quattro feriti in incidenti accaduti nella notte sulle strade reggiane. Il più grave a Codisotto di Luzzara, nei pressi della rotatoria che immette sulla Cispadana. Per cause al vaglio dei carabinieri del nucleo radiomobile di Guastalla, poco prima delle due si sono scontrati un’auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro, un mantovano di 54 anni, che ha riportato diverse fratture dopo essere stato sbalzato sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Croce rossa locale e il personale dell’automedica. Dopo le prime cure il centauro ferito è stato portato d’urgenza all’ospedale Poma di Mantova. E’ rimasto illeso il conducente dell’auto. Poco dopo, verso le tre, altro incidente, stavolta in via Salvarani a Villa Canali, con lo scontro tra due auto, con feriti per fortuna non gravi. Sul posto anche i vigili del fuoco. Gli stessi che verso le quattro sono intervenuti per uno scontro tra auto in via Cartesio, a Villa Bagno, con un ferito portato in ospedale, al Santa Maria Nuova, in condizioni di media gravità. Rilievi eseguiti dalla polizia locale.