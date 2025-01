Incidenti sul lavoro a Mancasale. Operaio colpito alla testa da una gru

Paura ieri nella zona industriale di Reggio, a Mancasale in via Zoboli: un operaio sui 50 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro accaduto attorno all’ora di pranzo. Secondo le ricostruzioni fatte con Ausl e Cisl, l’uomo sarebbe stato colpito accidentalmente da una gru. A quel punto è stato subito trasportato in ambulanza, in codice 3, all’ospedale Santa Maria Nuova. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia di Stato e la Medicina del Lavoro. Alle prime parvenze di una certa gravità poi, secondo quanto si apprende sempre da fonti Ausl, si sarebbe sostituita fortunatamente una cautela. Nessun pericolo particolare, ma l’operaio sarebbe stato trattenuto in pronto soccorso per passare la notte in ospedale in osservazione. L’uomo ha riportato un trauma cranico, e se domani la prognosi (non riservata) dovesse essere confermata, la convalescenza non dovrebbe essere troppo lunga.

In ogni caso, si tratterebbe dell’ennesimo infortunio sul lavoro capitato sul nostro territorio. Solo per citarne un paio, va ricordato quello mortale di meno di un anno fa, sempre nella zona artigianale di Mancasale, quando un operaio cadde da un capannone. L’incidente avvenne sempre all’ora di pranzo, la persona precipitò da diversi metri all’interno di un capannone dell’azienda Reggio Ponteggi, in via Calvi di Coenzo. La vittima, di origine egiziana, morì sul colpo.

Ancora più recente l’altro tragico fatto di cronaca, capitato a Rubiera l’11 dicembre, quando allo scalo merci a essere sbalzato nel vuoto da un treno in transito è stato un macchinista di Piacenza. Un tragico, tremendo incidente che ci ha ricordato quanto sulla sicurezza sul lavoro non si debba mai, mai abbassare la guardia. E ogni minimo incidente simile, anche lieve, non può essere a maggior ragione sottovalutato.

red. cro.