Incidenti sulle strade, tre feriti

Diversi incidenti ieri mattina sulle strade della Bassa.

Sulla strada provinciale 2, alle porte del centro abitato di Villarotta di Luzzara, verso le sette si è verificato uno scontro che ha convolto due auto e un furgone. Ad avere la peggio un pensionato di 66 anni, residente a Luzzara, alla guida del Fiat Doblò, ribaltato lungo l’arginello laterale.

Immediato l’intervento massiccio dei soccorsi, con le ambulanze della Croce rossa di Guastalla e Reggiolo, l’autoinfermieristica di Guastalla, l’automedica di Novellara, oltre all’elisoccorso di Parma, atterrato nella piazzola subito messa a disposizione dalla ditta Smeg, a San Girolamo, a poca distanza dal luogo dello schianto.

Dopo le prime cure, il 66enne è stato caricato in elicottero e trasportato al Santa Maria Nuova di Reggio per far fronte a un trauma cranico.

Medicati al pronto soccorso di Guastalla, per ferite non gravi, i conducenti delle auto coinvolte: un ragazzo di 24 anni e di una donna trentenne, abitanti a Guastalla.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Guastalla. E’ intervenuta la polizia locale della Bassa Reggiana per i rilievi di legge.

Incidente anche tra la Provinciale nord e via dello Sport, con due auto coinvolte. Nessuna conseguenza di rilievo per le persone.

