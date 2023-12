"Incinta, ho attraversato a piedi l’Albania"

Selvete Tahiri ha 49 anni, tre figli. Ha fatto di tutto nella vita: l’operaia, la fornaia, la casalinga. Da 25 anni è in Italia e ora lavora alla Netflex, assieme alla figlia. Lei, in azienda, è la regina dei ferri e del ricamo.

Racconta con occhi limpidi ciò che ha passato, un po’ come se fosse normale.

"Quando è scoppiata la guerra, tutta la mia famiglia è scappata. Sono fuggita da quell’inferno che ero incinta di cinque mesi – scandisce con la forza di chi nella vita ne ha viste tante –. Sono andata a piedi dal Kosovo all’Albania, senza mangiare, con la mia bambina in grembo. Non avevo i documenti. Poi per fortuna ce li hanno dati e sono riuscita a partire in nave. Siamo arrivati a Bari. Era il 1998".

Da lì subito a Reggio, dove il marito già lavorava e dove è nata la sua prima figlia. Nel frattempo sono passati gli anni, sono arrivati altri due figli. Selvete ha iniziato a lavorare, per aiutare la famiglia a tirare avanti: "Stiravo, facevo pulizie, la fornaia, ho lavorato in qualche azienda. Ma più che altro ero una casalinga. Ora i miei figli studiano, uno vuole diventare architetto, l’altra fare regista. La mia figlia più grande lavora qui con me. Questo per noi è un sogno, siamo davvero molto contente".

b. s.