Inclusione sociale. Attestato a Cirfood: "Promuove diversità"

Cirfood, impresa cooperativa italiana leader nella ristorazione collettiva, commerciale e nei servizi di welfare, ha ottenuto l’attestazione ’Diversity and Inclusion’, che definisce le linee guida per promuovere la diversità e l’inclusione all’interno di un’impresa o di un’organizzazione.

"L’attestazione riconosce l’impegno di Cirfood in questa direzione reso concreto da iniziative e programmi capaci di valorizzare le diversità, l’inclusione e la parità di genere, come leve strategiche e fondamentali – si legge in una nota dell’azienda –. In quest’ottica, di fondamentale importanza per l’impresa sono certamente le sue oltre 12mila persone, di cui l’87% donna. Tra queste 12mila, appartenenti a quattro diverse generazioni, circa 1.300 provengono da oltre 130 Paesi, consentendo così un arricchimento culturale che rende l’impresa un unicum, fatto di persone che offrono servizi fondamentali a grandi collettività, a loro volta particolarmente diversificate".

A tal proposito, "particolarmente importante in termine di inclusione sociale il grande impegno di Cirfood per fare fronte alle diverse esigenze che caratterizzano sempre più le richieste rivolte ai servizi di ristorazione collettiva", fa sapere la cooperativa. A titolo esemplificativo, nella ristorazione scolastica, le diete speciali nel 2023, nelle gestioni Cirfood, ammontavano al 17,4% sul totale dei pasti prodotti: "Un dato consistente e in costante aumento, che sottolinea l’importanza di trovare soluzioni che rispettino non solo le necessità sanitarie, ma anche le scelte etico-religiose".

"La promozione di una cultura e di pratiche specifiche per la difesa dei diritti umani, nonché la valorizzazione di diversità, inclusione e parità di genere, sono fondamentali per gestire in modo responsabile la crescita della nostra impresa. L’ottenimento di questa attestazione testimonia come questi valori siano alla base del modello attraverso cui agiamo e quanto siano importanti per contribuire a un cambiamento reale nella società", dice Chiara Nasi, presidente di Cirfood.