"Inclusione sociale e volontariato"

Sono tanti i servizi presenti nell’area con cui la Consulta ha in programma una collaborazione sempre più stretta, come sottolinea la pedagogista e componente elettiva Teresa Grisi: "A Santa Croce è situata la ’Casa delle donne’, un centro di accoglienza per donne che subiscono violenza maschile. In Gardenia, l’associazione Csv Emilia e l’Emporio Solidale Dora sono attive in volontariato e inclusione sociale. Troviamo anche diverse sedi di Cooperative Sociali che lavorano su più ambiti. Inoltre esistono ben cinque centri sociali e una biblioteca dove spesso si tengono le riunioni della Consulta. Siamo determinati a collaborare con queste realtà, indirizzando le persone che intercettiamo a questi servizi".