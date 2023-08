Incolpa l’altro inquilino di reati immaginari

L’intenzione era forse quella di far finire il vicino di casa nei guai con la giustizia. Invece nei guai è finito l’autore delle segnalazioni, il quale è stato denunciato alla magistratura reggiana per simulazione di reato.

Si tratta di un uomo settantenne, residente a Correggio, finito nel mirino delle indagini dei carabinieri della locale caserma, i quali hanno verificato l’insussistenza delle segnalazioni da lui più volte inoltrate alla centrale operativa del 112, con richieste di intervento ai militari dell’Arma.

Ci sarebbe stato un cattivo rapporto di vicinato alla base del suo atteggiamento.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo si è presentato in caserma per denunciare un vicino, lo stesso che anni prima aveva denunciato il settantenne e la moglie per il reato di molestie.

L’indagato aveva segnalato presunti danneggiamenti alla porta d’ingresso del suo appartamento, che sarebbero state causate da forti spinte, tanto da lasciare segni alla serratura. E poi il lancio di bottiglie in vetro, di escrementi lasciati sulle scale della palazzina, fino ad arrivare a una lite tra vicini di casa.

E ogni volta la pattuglia del 112 interveniva sul posto per cercare di chiarire l’accaduto ed evitare che la situazione potesse degenerare.

I carabinieri, una volta ascoltate le parti in causa, hanno compreso che alla base delle continue segnalazioni c’era proprio un rapporto di vicinato tutt’altro che idilliaco, ormai insostenibile, con dispetti continui attuati dal settantenne ai danni del vicino di casa, con richieste di intervento al 112 per addossare la colpa allo stesso vicino.

Ma è emerso come i vari casi risultavano sempre privi di fondamento, senza riscontri oggettivi.

A quel punto i carabinieri di Correggio hanno denunciato il settantenne per simulazione di reato. Rischiando ulteriori provvedimenti se non cesserà questo suo comportamento.

a.le.