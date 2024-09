"Incompiuta da decenni. Degrado intollerabile"

Incompiuta in via Teggi, "una fonte di degrado non più tollerabile". Così il Centro Destra per Cavriago si appella al sindaco Francesca Bedogni, tramite interrogazione a risposta orale, chiedendo "quali iniziative intende adottare per risolvere la particolare e annosa situazione, indecorosa". Si parla della "enorme costruzione voluminosa non terminata che, da oltre un decennio, versa in uno stato di totale abbandono", "adiacente a Eros Motor". "Questo obbrobrio di ’ecomostro’, di cui era il committente e impresa esecutrice la società cooperativa Muratori di Cavriago, è rimasto incompiuto causa fallimento della cooperativa" e una "parte dello stabile era di proprietà dell’Adorno srl che non ha terminato i lavori". Il degrado "coinvolge anche Codemondo".