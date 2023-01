Incontri con Sabar su temi energetici

L’assessorato all’ambiente del Comune di Gualtieri organizza tre incontri in collaborazione con Sabar per trattare di problematiche energetiche, argomento di strettissima attualità, che interessa tutti i cittadini. Primo appuntamento a Palazzo Bentiviglio, domani alle 20,45, con successivi incontri a palazzo Greppi di Santa Vittoria (25 gennaio) e a Pieve Saliceto, ex scuole elementari (8 febbraio). Intervengono l’assessore comunale Eleonora Maestri e i tecnici di Sabar, Marco Boselli e Dario Marastoni, con Lorenzo Bigliardi e Chiara Barilli. Le serate prevedono spazio per domande e approfondimenti. Ingresso libero.