Incontri gratuiti dedicati ai genitori

‘Guidare l’aquilone: come essere una bussola per i figli per orientarsi nel cambiamento’ è il titolo di un ciclo di quattro incontri gratuiti per genitori di bambini da 5 a 8 anni promosso dal centro per le famiglie in collaborazione con i dirigenti degli istituti comprensivi dell’Unione Tresinaro Secchia. Saranno condotti dalla psicologa Graziana Porro e si terranno dalle 18.30 alle 20.30 martedì 5 marzo alla scuola primaria di via Rio Branzola a Castellarano, lunedì 18 marzo alla primaria di via Cavour a Casalgrande, martedì 16 aprile alla primaria Spallanzani a Scandiano, mercoledì 15 maggio alla De Amicis a Rubiera. Per info: 0522-985903.