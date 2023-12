Incontri nelle aziende metalmeccaniche "Contro le molestie e la violenza di genere"

Nuovi incontri sono stati organizzati nelle imprese metalmeccaniche reggiane per diffondere la cultura contro molestie e violenze di genere. Dopo il partecipato appuntamento alla Kohler di Reggio, altre assemblee sono state organizzate alla Spal di Correggio e alla Simol di Luzzara, in collaborazione con Fiom e Unindustria. Luana Mazza, del sindacato dei metalmeccanici, si dice soddisfatta dell’alta partecipazione agli incontri che, con l’iniziativa alla Kohler, ha permesso di contare oltre mille adesioni. "Diffondere la cultura del rispetto, non solo nelle scuole ma anche nei luoghi di lavoro – dicono dalla Fiom Cgil – può essere fatto con la contrattazione aziendale e la condivisione con le singole imprese. Ma potrebbe essere un’esperienza generalizzata prevedendo simili obblighi formativi pure dai contratti nazionali, dando la stessa possibilità a milioni di persone".