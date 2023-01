Incontri per chi opera nei servizi educativi Sguardi pedagogici e parole tra scuola e famiglia

Un ciclo di incontri formativi destinati a coloro che operano nel mondo della scuola e dei servizi educativi. Lo organizza l’Unione dei Comuni della Pianura reggiana, che coinvolge il distretto correggese. Primo appuntamento il 23 gennaio alle 16,30, sala XXV Aprile di piazzale 2 Agosto a Correggio, sul tema: ’Oltre l’emergenza. Sguardi pedagogici su infanzia, famiglie, servizi educativi e scolastici’. interviene Sandra Gigli, docente di pedagogia generale e sociale al Dipartimento di Scienze dell’educazione dell’Università di Bologna. Il 16 febbraio incontro su ’Dire il mondo. Il valore educativo delle parole nella relazione tra scuola e famiglia’ con Elisabetta Musi, docente all’Università cattolica Sacro Cuore di Piacenza. Previsto un incontro sul web il 30 marzo su ’Come cambia ed evolve il rapporto tra genitori e insegnanti’, con Gustavo Pietropolli Charmet. Sono incontri per capire cosa sta cambiando nella relazione con i servizi e le scuole, come ricucire un’alleanza educativa che ha vissuto una fase di arresto, oltre che cercare gli strumenti da privilegiare per continuare a dare valore alla corresponsabilità educativa.