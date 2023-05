Incontri per familiari di persone disabili

"Andiamo oltre" è un ciclo di incontri rivolti in particolare ai familiari di persone con disabilità, tutti con inizio alle 18.30. Il primo, ’L’arrivo di una diagnosi in famiglia: immaginari, preoccupazioni e ansie’, si terrà lunedì 15 maggio a Montecchio, in Rocca. Il 22 al Metropolis di Bibbiano ’Età scolare: quali autonomie’. Il 29 al Mavarta di S.Ilario ’L’età adulta: sogno di volare e tentazione di restare’. Intanto domani alle 16,30 a San Polo si gioca la partita di calcetto Squadra special Asd Bibbiano-San Polo.