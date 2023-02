Incontri per i consigli delle frazioni

Per presentare le modalità di elezione dei consigli di quartiere e delle frazioni, il Comune di Bagnolo organizza un incontro nel salone polivalente del Ctl, in paese, per la serata del 27 febbraio alle 20,30. Ai consigli di quartiere e di frazione (organismi di partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale su base territoriale) possono candidarsi tutti i cittadini residenti che abbiano compiuto almeno 16 anni. Durante la serata saranno illustrate le finalità dell’istituzione dei Consigli di quartiere e delle frazioni (che hanno funzioni consultive, propositive, conoscitive e collaborano col Comune nella gestione dei servizi comunali), le modalità di candidatura e le tempistiche di avvicinamento alle loro elezioni, previste per domenica 16 aprile. La cittadinanza è invitata a partecipare.