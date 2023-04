Incontri ’Ri-Generazione 2050’ Urbanistica e sviluppo territoriale "Le sfide della progettazione"

Prende il via martedì la serie di incontri pubblici nell’ambito delle comunità di Castelnovo e Felina, promossi dall’assessore all’urbanistica del Comune di Castelnovo Monti, Daniele Valentini (foto), il quale sostiene che la programmazione urbanistica e lo sviluppo territoriale sono sfide importanti. "La riscrittura degli strumenti urbanistici voluta dalla Regione e la conseguente redazione del Piano Urbanistico Generale (Pug) per il comune di Castelnovo – precisa Valentini – richiedono un importante sforzo di progettazione che sappia tracciare le linee di uno sviluppo a lungo termine del territorio, che eviti un eccessivo consumo di suolo, che sappia recuperare il già esistente, che riesca a trovare un giusto equilibrio tra conservazione e innovazione, tra ambiente e territorio urbanizzato. Percorso lungo che l’amministrazione da tempo sta seguendo con particolare attenzione al tema della rigenerazione urbana, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità attraverso percorsi partecipativi, i cui risultati sono stati quindi già recepiti nel Masterplan". Nelle prossime settimane inizierà un ciclo di incontri dal titolo ’Ri-Generazione 2050’ che durerà fino a ottobre attraverso un confronto tra amministrazione e cittadinanza. Primo incontro martedì (18 aprile) ’Castelnovo 2050 - Piano urbanistico, quale direzione’; secondo il 26 giugno ’Il borgo della Pietra di Bismantova’; il 19 settembre ’Castelnovo paese accogliente e attrattivo’; il 17 ottobre ’Castelnovo paese di servizi all’Appennino’; il 30 maggio ’Felina - Quale vocazione per il futuro’. Inizio incontri alle 20.30.

Settimo Baisi