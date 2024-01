Incontri sulla geopolitica, Orietta Moscatelli ospite alla Luc per parlare della guerra in Ucraina e la crisi del sistema ex sovietico Oggi alla Luc di Reggio Emilia si terrà un incontro sulla geopolitica con Orietta Moscatelli, esperta in materia, che parlerà della guerra in Ucraina e della crisi del sistema ex sovietico. Al cinema Rosebud sarà proiettato il film "La grande abbuffata" di Marco Ferreri. Inoltre, si parlerà della medicina antica presso l'Associazione Archeosofica di Reggio.