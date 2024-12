Incontro: come si diventà papà?

Oggi alle 18 proseguono gli incontri di "Genitori si cresce", organizzato dal Centro Famiglie Bassa Reggiana e destinato in particolare a genitori e famiglie di bambini fino a un anno di età. Sono condotti dalla psicologa del Centro per le Famiglie, Marisa Menzà, e dalla pedagogista Stefania Pizzetti. Gli incontri sono ospitati alla sede del Centro per le famiglie in via Mascagni 13 a Novellara. Il tema affrontato oggi è "Come nasce un papà". La partecipazione è gratuita con iscrizione sempre aperta ed è possibile partecipare insieme ai bambini. Informazioni: tel. 335-1415137.