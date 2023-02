Oggi alle 17 nella sala dell’Antico Portico, al piano terra del palazzo ducale, in via Gonzaga, in centro storico a Guastalla, è in programma un incontro con Asmae Dachan, giornalista italo-siriana, oltre che scrittrice e fotografa, a lungo impegnata sui temi dei diritti umani. L’iniziativa rientra nel programma delle celebrazioni per la Giornata della Memoria nella Bassa. L’incontro di oggi viene organizzato dall’Anpi di Guastalla in collaborazione con l’associazione pacifista e di solidarietà MiniMost.