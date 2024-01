Incontro con il professor Cassone

Il 13 gennaio torna l’appuntamento con le conferenze di storia organizzate dal Comune di Poviglio e dal Museo della Terramara Santa Rosa, in collaborazione con l’Università di Milano. L’incontro si svolge alle 17 alla sala civica del centro culturale di via Parma, sul tema "Poviglio e il suo territorio tra il IX e il XIII secolo", coi saluti del vicesindaco Giovanni Allodi e l’introduzione del direttore del Museo, professor Mauro Cremaschi. Il relatore sarà il dottor Nicola Cassone, laureato con lode in Storia Antica all’Alma Mater e specializzato in Beni Archeologici (indirizzo Archeologia tardo-antica e medievale) all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Il dottor Cassone, oltre ad aver collaborato con i Musei Civici di Reggio, è coordinatore di attività di indagine archeologica preventiva, nonché di assistenza archeologica e di scavo archeologico stratigrafico.