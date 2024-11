Incontro con la giurista Algostino

Al via la quindicesima edizione delle Giornate della laicità, il festival di approfondimento culturale dedicato al pensiero laico, critico e razionale. Tema quest’anno, con la direzione scientifica di Cinzia Sciuto, è "Senza dogmi". Ad aprire la rassegna di incontri, in programma fino al 1 dicembre, è la giurista Alessandra Algostino che, in un incontro in programma questa sera alle 18 alla Sala di Vittorio della Cgil (via Roma 53) parla di autonomia differenziata e premierato, e del il rischio di una democrazia senza uguaglianza. L’incontro è condotto dal segretario generale della Cgil Reggio Emilia, Cristian Sesena. Saranno quattro giorni di dibattiti, che si svolgeranno prevalentemente al Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro, con la partecipazione di autori e pensatori di fama internazionale. Il festival è promosso da Iniziativa laica, MicroMega e Arci Reggio Emilia.