La questione ecologica al centro dell’incontro odierno - ingresso libero - organizzato dalla Libera Università Crostolo, alle 17,30 in Aula Magna (viale Allegri). Un tema centrale pure in ambito letterario, oggetto di una nuova narrazione del Pianeta Terra. Niccolò Scaffai, docente all’Università di Siena, presenta l’antologia ’Racconti del Pianeta Terra’, scritti da esponenti della letteratura mondiale che narrano - in tempi, prospettive e stili diversi - la deflagrazione del rapporto d’armonia uomo-natura, la violenta modificazione del paesaggio, l’alterazione degli equilibri nella biosfera.