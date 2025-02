Incontro con Scaltriti e Manfredi

Stasera alle 20,30 al teatro di Correggio viene presentato il libro "Non se ma quando" di Maurizio Scaltriti, ricercatore internazionale correggese e tra i pionieri della medicina traslazionale in oncologia. Il libro di Scaltriti accompagna i lettori in un viaggio straordinario alla radice delle cause della malattia e nelle strategie terapeutiche per curarla, sfatando pregiudizi e fornendo informazioni utili per tutti. Perché il cancro non fa più paura come una volta.

Sempre stasera, alle 21 alla biblioteca comunale di Campagnola, è in programma la presentazione del libro "Il periodo del silenzio", romanzo scritto da Francesca Manfredi, ospite all’incontro, con ingresso gratuito.

Narra la storia di Cristina, bibliotecaria trentenne che, dopo aver cancellato tutti i suoi account social, inizia una rivoluzione molto singolare.