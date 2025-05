Incontro dedicato a Tondelli

Oggi alle 17 alla birreria Daboun Beershop Emilian di viale della Resistenza a San Martino in Rio è in programma un incontro dedicato alla figura di Pier Vittorio Tondelli, lo scrittore correggese apprezzato a livello internazionale. Una buona occasione per saperne di più di un autore che quest’anno avrebbe compiuto 70 anni e che ormai è considerato uno dei più significativi della letteratura del Novecento. Partecipano Enos Rota e Federico Diamanti, parlando di Tondelli, di birrerie, trattorie, di osterie in Emilia-Romagna… Temi assai cari al celebre scrittore correggese.

E alle 17,30 all’auditorim Fellini-Masina, in centro storico a Reggiolo, viene presentato il libro "Le onde nel pozzo" di Stefano Pardini, con ingresso libero. Si tratta di un romanzo di formazione dai toni garbati, incentrato sulla nobile arte del dipingere.