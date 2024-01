Incontro "di pace" degenera in rissa

Doveva essere un incontro chiarificatore, che però si è trasformato in una rissa, sfociata successivamente in un processo per lesioni, atti persecutori e perfino rapina, arrivato ieri all’attenzione del collegio giudicante composto da Cristina Beretti, Giovanni Ghini e Semprini, in tribunale a Reggio. Sotto accusa un uomo di 46 anni, la moglie 43enne e la figlia di 22 anni, residenti a Reggio. Il 3 settembre 2020 le due donne avrebbero seguito la parte lesa, una donna all’epoca 25enne, incontrandola a Guastalla, in centro storico, mentre attendeva un bus o dei parenti per farsi accompagnare a casa. La vittima pare che all’epoca avesse una relazione sentimentale con il marito della 43enne, oltre che padre dell’altra giovane imputata. Il colloquio chiarificatore si era trasformato in violenza, con madre e figlia che avevano colpito con forza l’altra donna. A loro si era aggiunto anche l’uomo, peggiorando la situazione. All’arrivo di alcuni testimoni, i presunti aggressori si erano allontanati in fretta. All’arrivo delle forze dell’ordine sul posto era rimasta solo la ragazza, visibilmente ferita pur se in modo non grave. Risultava pure sparito il telefonino, tanto da aggiungere pure l’accusa di rapina all’elenco delle imputazioni.

Una vicenda frutto anche di situazioni personali particolari, seguite pure dai servizi sociali territoriali. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Giuseppe Silipo e Massimo Covi, la parte lesa è assistita dall’avvocato Claudia Plotino. La difesa nega la rapina, in quanto la sottrazione del telefonino sarebbe avvenuta per errore, nella confusione del momento. Con l’acquisizione di alcune chat scambiate tra le parti, gli imputati negano anche l’accusa di atti persecutori. A fine gennaio la prossima udienza, per l’esame degli stessi imputati.