Incontro e libro per ricordare Peretti, poeta e patriota

Il foyer del teatro Bismantova lunedì 29 maggio ospiterà, alle 21, un profilo storico-letterario del poeta garibaldino Antonio Peretti, al quale Castelnovo Monti ha dedicato la piazza centrale. Alla presenza dell’autore Mattia Spaggiari, si parlerà del libro ’L’Amor della mia Terra e la Speranza: vita e opere di Antonio Peretti’, edito da Il Cerchio. A dialogare con Spaggiari sarà Sauro Rodolfi. Letture a cura di Faustino Stigliani.

Peretti è stato un letterato e patriota, nato a Castelnovo Monti il 13 agosto 1815 e morto a Ivrea il 26 novembre 1858. Laureatosi in legge nel 1839, fu nominato l’anno dopo, in ricompensa di alcune sue ottave in morte della duchessa Maria Beatrice Vittoria, poeta di corte dal Duca Francesco IV di Modena, ufficio che mantenne sotto Francesco V. Nel 1848 si convertì alle idee liberali, per cui il Duca lo licenziò. Peretti fu esule in Toscana e in Piemonte.