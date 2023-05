Incontro e mostra con Marino Iotti

Si preannuncia un weekend ricco per Marino Iotti, che inaugurerà la sua personale dal titolo ‘Dialoghi tra segno e colore’ al Castello di Arceto, domani fra le 18 e le 20. Oggi alle 18.30, in preparazione alla mostra, si terrà un incontro con il pittore al teatro San Prospero di Reggio, per i Caffè del Giovedì della Far. L’artista reggiano (1954) presenta una trentina di opere di recente realizzazione, oltre a un corpus di opere ispirate all’artista irregolare Nannetti NOF4. La pittura di Iotti si colloca nell’Informale italiano, mentre interpella colore e segno svelando le loro valenze emotive e sentimentali. Sulla tela un moto interiore guida la mano, e l’occhio critico sorveglia pesi e armonie attendendo che il quadro arrivi.

Orari: fino al 28 maggio, sabato e domenica, 10-13 e 15-20.

Lara Maria Ferrari