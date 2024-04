Incontro elettorale sulle sfide della sanità con Fausto Nicolini

Il ’Servizio sanitario nazionale e le sfide per la sostenibilità’ è l’incontro con il dottor Fausto Nicolini, ex direttore provinciale dell’Ausl, che si terrà oggi alle 10,30 presso il Centro Airone di via Roma 20. È il primo di una serie di eventi dal titolo ’Democrazia in cammino’ su temi di pubblico interesse, promossi dalla lista Sant’Ilario Futura per ascoltare tutte le istanze dei cittadini nel confronto con Marcello Moretti e Monica Castellari, candidati a sindaco e vicesindaca (foto). Lo scopo è sì informare ma anche raccogliere idee, proposte e suggerimenti per definire il programma.