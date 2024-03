Incontro in memoria di Claudia Guidetti, storica presidente Anffas

Oggi alle 17.30 alla sala polivalente della scuola San Francesco di via Zavattini a Correggio si svolge un incontro su "Crescere insieme. Storia di una comunità inclusiva: in memoria di Claudia Guidetti", in ricordo della storica presidente dell’Anffas locale, scomparsa tre anni fa, alla quale è dedicata "Casa Claudia", la struttura inaugurata due anni fa proprio a Correggio per l’assistenza e l’accoglienza di persone con disabilità motorie. L’incontro di oggi viene promosso dall’associazione Anffas e mette in evidenza pure il corso "Sos scuola, disabilità intellettiva e autismo a scuola: che fare" rivolto ai docenti degli istituti comprensivi Correggio 1 e 2, articolato in 18 lezioni online fino ad aprile. Un corso che vuole contribuire a costruire una cultura sul tema dei disturbi dello spetto autistico e della disabilità del neurosviluppo che possa unire gli approfondimenti scientifici alle competenze pratiche e agli strumenti di lavoro per il personale scolastico, in un’ottica di sempre maggiore professionalizzazione dello stesso personale degli istituti comprensivi, a diretto contatto con gli alunni.