Incontro in ricordo del 12enne Youness

Sicurezza per le strade delle frazioni che si snodano lungo alla Ss9 in ricordo delle vittime della via Emilia e in particolare del 12enne Youness Lakhdar di Cavriago, travolto e ucciso da un furgone il 5 dicembre di tre anni fa. È la motivazione della manifestazione che domani alle 11 si svolgerà sotto l’Ecomostro di Villa Cella, promossa da "Mattone su Mattone" e sostenuta da "Rete delle periferie". La situazione della via Emilia è tale che due giorni fa a Cella è arrivato un inviato di Rai1 che, per Tg7, ha intervistato gli abitanti e la onlus (in onda stasera).