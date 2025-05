Reggio Emilia, incontro studenti e forze dell’ordine: l’iniziativa dell’Associazione magistrati

Reggio Emilia, 10 maggio 2025 - Ottanta studenti delle scuole superiori si sono riversati stamattina nel cortile del tribunale di Reggio per vivere un'esperienza speciale riflettendo sulle tante sfaccettature del pianeta giustizia. A coronamento dell'iniziativa "Percorsi di legalità", promossa dalla sottosezione reggiana dell'Anm (Associazione nazionale magistrati) nelle scuole, i ragazzi di due classi dell'istituto Scaruffi-Levi-Tricolore di Reggio e altre due del Convitto Corso di Correggio hanno partecipato ad attività animate preparate per loro da diverse istituzioni, presenti nel piazzale interno con rappresentanti e stand.

Dopo il saluto iniziale del giudice Silvia Guareschi - referente dell'Anm insieme al pubblico ministero Stefano Finocchiaro e al giudice Matteo Gambarati - i ragazzi hanno potuto incontrare direttamente le forze dell'ordine: carabinieri, carabinieri forestali e Ris dell'Arma; guardia di finanza; polizia di Stato con Scientifica, divisione Anticrimine e polizia stradale; polizia locale; polizia penitenziaria e quest'anno anche vigili del fuoco; in più diverse unità cinofile delle varie appartenenze che hanno dato saggio delle loro abilità.

I ragazzi hanno potuto così dialogare direttamente con i professionisti delle attività di indagine (forze dell'ordine e magistratura requirente) e anche di quelle dopo il processo, su cui è incentrato il focus dell'iniziativa di quest'anno, ovvero la cura e il recupero della persona condannata sia dentro il carcere sia fuori. C'erano i referenti dell'Uepe (Ufficio di esecuzione penale esterna) che si occupa di messa alla prova e lavori di pubblica utilità, in collaborazione con enti territoriali e associazioni disponibili ad attuare le sanzioni di comunità, ovvero quelle che prevedono l'inclusione delle persone soggette a pena nella società civile per favorirne il reinserimento. Accanto a loro, gli operatori di "Nuovamente", progetto della Caritas reggiana che opera anche nella messa alla prova. E quelli del centro di giustizia riparativa "Anfora", costola della cooperativa L’Ovile, che promuove una forma di risoluzione dei conflitti incentrata sul dialogo tra vittima e reo finalizzato alla riparazione del danno. Tutti hanno proposto ai ragazzi esperienze di particolare impatto per far capire il significato delle attività svolte per i detenuti.

Presenti la presidente del tribunale Cristina Beretti e il procuratore capo Calogero Gaetano Paci. Hanno contribuito l'Ordine degli avvocati e la Camera penale "Bigi", oltre ai Comuni di San Polo e di Albinea (che hanno la doppia convenzione sia per messa alla prova sia per lavori di pubblica autorità)

Grande emozione nel finale, quando le detenute-attrici del reparto Orione del carcere della Pulce hanno proposto lo spettacolo "Cuciture. I sogni non hanno pareti", una produzione del centro teatrale MaMiMo. Su un palco allestito nello spazio interno fra tribunale e Procura, davanti agli studenti e a una folta platea istituzionale, sono andate in scena Bianca e Laryssa - una delle quali uscita ieri per la prima volta dal carcere - accompagnate dall’attrice professionista Jeane Dias, per la regia di Cecilia Di Donato (insegnante di teatro all’interno della casa circondariale) e Lara Sassi. Il testo parte dal dramma di Henrik Ibsen, ’Casa di bambola’, che pian piano si sfalda per lasciare il posto alle storie di Bianca e Laryssa e ai loro sogni: amano il teatro e sperano di continuare a calcare il palcoscenico anche fuori dal carcere, quando avranno pagato il loro debito con la società. Il magistrato di sorveglianza Marco Bedini ha spiegato che portare lo spettacolo in tribunale ha comportato un'attività preparatoria di un mese e mezzo. “La sottosezione dell'Anm intende ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a quest'importante iniziativa - dichiara il giudice Silvia Guareschi - volta a sensibilizzare le giovani generazioni sui percorsi di legalità e giustizia rivolti al futuro di ogni persona, nessuno escluso”.